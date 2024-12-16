السعودية | اختبارات منتصف الفصل الثاني الأحد القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طلاب يؤدون اختبارات الفصل الثاني بمدارس مكة المكرمة. (عكاظ) (3)

الخليج 365_الرياض

تنطلق (الأحد) القادم، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1446 في مدارس التعليم العام بالمراحل الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ولطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمناطق ومحافظات المملكة.

وأكدت وزارة التعليم، على المدارس كافة بضرورة إجراء الاختبارات خلال جدول الحصص اليومية المعتادة، وألا يؤثر إجراؤها على سير الحصص الدراسية، على أن ترصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني أولاً بأول.

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