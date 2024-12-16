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ارتفاع حصيلة هجوم لقوات الدعم السريع بغرب السودان إلى 38 قتيلًا

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أ ف ب - بورت سودان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة هجوم لقوات الدعم السريع بغرب السودان إلى 38 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفر هجوم شنته قوات الدعم السريع السودانية بطائرة مسيّرة، عن 38 قتيلًا على الأقل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، وفق حصيلة محدثة أعلنها ناشطون محليون الأحد.
وأعلنت "تنسيقية لجان المقاومة -الفاشر" في بيان نشرته على فيسبوك "ارتفاع حصيلة مجزرة حي أولاد الريف بالفاشر إلى 38 شهيدًا" منذ وقوع الهجوم في وقت متأخر السبت.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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