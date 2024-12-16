وئام وهاب: بشار وماهر طارا معاً وسحبا 130 مليار دولار!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" ‎وئام وهاب أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حمل معه مليارات الدولارات قبل مغادرة البلاد، مقدما نصيحة للاعتراف بإسرائيل وإحلال السلام معها.

وقال وهاب في مقابلة مع قناة "الجديد"، إنه ليس هناك منتصر مما يحدث في سوريا إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف: "كنت وسيطا أنقل رسائل من إسرائيل إلى سوريا عبر جانب غربي ثالث وقد نقلت رسائل إلى شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ماهر الأسد لأن الغرب يعتبر أن بشار يكذب.

واعتبر وهاب أن "بشار والروس اختلفوا عندما رفض الأسد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن "المسؤولية يتحملها بشار الأسد شخصيا".

وقال إن "130 مليار دولار سحبها الأسد خلال الـ10 أيام الأخيرة وتم نقل الأموال خارج البلاد، قبل أن يهرب هو وشقيقه"، وكشف وهاب أن "بشار الأسد طلب مني عام 2012 أن افتعل مشكلة في الجبل مع (الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط وانا رفضت الدخول في فتنة".

وذكر أن "معامل الكبتاغون غلطة كبيرة، وهي مسألة لا أخلاقية لكن لم يكن له حل مع بشار"، مضيفا "بشار وماهر غادرا سوريا بنفس الطائرة والرجلان في روسيا".

ورأى وهاب أن "الأمة لا تريد الحرب وإذا سألوني: فلنذهب الى السلام مع اسرائيل"، كما اعتبر أن "المحور انتهى باغتيال (قائد فيلق القدس الإيراني السابق) قاسم سليماني و(الأمين العام الراحل لحزب الله) حسن نصر الله"، وقال: "أنصح الشيعة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل".

وإذا صحت تصريحات وهاب فإن ما حمله بشار الأسد يضاهي تقريبا نحو ثلث ثروة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة وصلت إلى 400 مليار دولار.

رئيس حزب "التوحيد العربي"وئام وهاب