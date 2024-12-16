ترامب يتغلب على شبكة إخبارية في قضية تشهير

الرياص - اسماء السيد - وافقت شبكة أي بي سي نيوز على دفع 15 مليون دولار للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كتعويض لتسوية دعوى تشهير بعد أن اتهمه أحد أبرز مذيعيها زورا بأنه "مذنب بالاغتصاب".

وردد نجم تلفزيون أي بي سي نيوز المذيع، جورج ستيفانوبولوس، هذه الاتهامات والتصريحات مرارا وتكرارا خلال مقابلة في 10 مارس/ آذار من هذا العام أثناء تحديه لعضوة في الكونغرس حول دعمها لترامب.

وقررت هيئة محلفين في هذه القضية المدنية العام الماضي أن ترامب مسؤول عن "الاعتداء الجنسي"، والذي له تعريف محدد بموجب قانون نيويورك.

وكجزء من التسوية التي وافقت عليه الشبكة الإعلامية، وأعلنت عنها قناة فوكس نيوز ديجيتال لأول مرة، يوم السبت، ستنشر شبكة أي بي سي نيوز أيضا بيان اعتذار تعبر فيه عن "أسفها" لتصريحات ستيفانوبولوس.

ووفقا للتسوية، ستدفع شبكة أي بي سي نيوز 15 مليون دولار كمساهمة خيرية لـ "مؤسسة ومتحف رئاسيين سيتم إنشاؤهما من قبل المدعي عليه - الرئيس ترامب - أو من أجله، تماما كما حدث للرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية في الماضي".

كما وافقت الشبكة على دفع مليون دولار لتغطية الرسوم القانونية لترامب.

وبموجب التسوية، ستنشر الشبكة بيانا من محررها الخاص أسفل مقالها الإخباري الذي نُشر عبر الإنترنت بتاريخ 10 مارس/ آذار 2024 حول القصة.

وستقول في البيان "تعرب شبكة أي بي سي نيوز وجورج ستيفانوبولوس عن أسفهما على التصريحات المتعلقة بالرئيس دونالد جي ترامب التي أدلى بها خلال مقابلة أجراها جورج ستيفانوبولوس مع النائبة نانسي ماس في برنامج "ذس وييك" أو "هذا الأسبوع" على الشبكة في 10 مارس/ آذار 2024".

وقال متحدث باسم شبكة أي بي سي نيوز في بيان إن الشركة "مسرورة لأن الطرفين توصلا إلى اتفاق لرفض الدعوى القضائية وفقا للشروط الواردة في ملف المحكمة".

Getty Images ردد نجم قناة ي بي سي نيوز المذيع، جورج ستيفانوبولوس، مرارا وتكرارا زورا اتهامه لترامب "بالاغتصاب" في مقابلة في مارس/آذار

وفي عام 2023، وجدت محكمة مدنية في نيويورك أن ترامب اعتدى جنسيا على إي جين كارول في غرفة تبديل الملابس في متجر كبير في عام 1996. كما أدين بتهمة التشهير بكاتبة في المجلة.

وقال القاضي لويس كابلان إن استنتاج هيئة المحلفين هو أن السيدة كارول فشلت في إثبات أن ترامب اغتصبها "في إطار المعنى الضيق والتقني لقسم معين من قانون العقوبات في نيويورك".

وأشار القاضي كابلان إلى أن تعريف الاغتصاب "أضيق بكثير" من تعريف الاغتصاب في اللغة الحديثة الشائعة، وفي بعض القواميس وفي القوانين الجنائية في أماكن أخرى.

وفي قضية منفصلة، ترأسها نفس القاضي أيضا، أمرت هيئة المحلفين ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للسيدة كارول مقابل تصريحات تشهيرية إضافية.

وخلال حلقة البرنامح الذي بُث في 10 مارس/ آذار، سأل ستيفانوبولوس عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري لولاية كارولينا الجنوبية، نانسي ماس، كيف يمكنها تأييد ترامب.

وقال المذيع زورا "إن القضاة وهيئتي محلفين منفصلتين وجدوه مسؤولا عن الاغتصاب".

وكرر ستيفانوبولوس الادعاء 10 مرات طوال البث.

وقبل الحكم، أمر قاضي صلح فيدرالي ترامب وستيفانوبولوس بتقديم أدلة تحت القسم في الإفادات الأسبوع المقبل.

كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة سي بي إس، شريكة هيئة الإذاعة البريطانية في الولايات المتحدة، بتهمة "السلوك المخادع" بشأن مقابلة مع كامالا هاريس.

وفي عام 2023، رفض القاضي دعوى التشهير التي رفعها ترامب ضد شبكة سي إن إن، والتي زعم فيها أن الشبكة شبهته بأدولف هتلر.

كما رفض دعاوى قضائية رفعها ضد صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست.