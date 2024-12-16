الامارات | إنييستا يودّع الملاعب أمام 45 ألف متفرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع نجم كرة القدم الإسباني المعتزل، أندريس إنييستا، مسيرته الكروية أمس، في مباراة استعراضية بين أساطير برشلونة وريال مدريد في طوكيو، قبل أن يتطلع إلى دخول معترك التدريب في المستقبل.

وأعلن إنييستا (40 عاماً)، في أكتوبر الماضي، اعتزاله اللعب بعد مسيرة مظفرة شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين، وبكأس العالم مرة واحدة في صفوف منتخب إسبانيا، فيما لعب لأندية برشلونة ثم فيسيل كوبي الياباني، وأنهى مسيرته مع فريق الإمارات.

وحظي 45 ألف متفرج في طوكيو بفرصة أخيرة للتمتع بمهارات اللاعب، الذي أسهمت تمريرته العرضية في الدقائق الأخيرة من المباراة في تسجيل دفاع ريال مدريد خطأ في مرماه، ليخرج برشلونة فائزاً (2-1).