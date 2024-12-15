شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: ركلات الترجيح ليس لها أمان وكنا نتمنى مواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مروان عطية لاعب الأهلي عن حزنه بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وفوز باتشوكا بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5.

وقال مروان عطية، في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على كل شيء، خسرنا المباراة بركلات الترجيح وهي ليس لها أمان، اجتهدنا وقدمنا مباراة كبيرة، وأغلقنا المساحات أمام بطل المكسيك بشكل جيد، كما أننا دافعنا وهاجمنا بشكل صحيح، ولكن لم يحالفنا التوفيق في ركلات الترجيح".

وأضاف: "لم يُكتَب لنا الفوز أمام باتشوكا، وكنا نتمنى لعب النهائي لأنها فرصة لن تتكرر أن نواجه ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال".

واختتم: "قدمنا مباراة جيدة أمام باتشوكا، وهو فريق كبير، وقدم مباراة جيدة أمام بوتافوجو، واستطعنا حفظ طريقة لعبهم وإيقاف خطورتهم في المباراة، ولكن لم نوفق في الفوز والصعود للمباراة النهائية".