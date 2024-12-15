شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يهزم بيراميدز بثنائية فى رادس وينفرد بصدارة المجموعة بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترجي التونسى الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

سجل هدف الترجي التونسى الأول يوسف بلايلى فى الدقيقة 36، ثم جاء الهدف الثانى عن طريق إلياس موكوانا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

بهذه النتيجة ينفرد الترجي بصدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد نقطة، وفى المركز الأخير يقبع دجوليبا بنفس الرصيد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.