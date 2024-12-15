شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصعد لنهائى البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى اليوم، السبت على نظيره ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 65-64 ضمن نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وبذلك نجح الاهلى فى الصعود إلى نهائي البطولة المقرر له غدا الأحد.

أقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وظهر الفريق بشكل مميز وحقق الفوز، وحجز مقعد في النهائي.

‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.