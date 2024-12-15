شكرا لقرائتكم خبر عن تألق لاعبات نادي الزمالك في بطولة نرمين فاضل للسباحة التوقيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة نرمين فاضل للسباحة التوقيعية، التي أُقيمت يومي الجمعة والسبت 13 و 14 ديسمبر في النادي الأهلي بمدينة نصر، مشاركة متميزة من نادي الزمالك تحت إشراف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، و أماني سليمان، المدير الفني للعبة.

قدّم فريق الزمالك عروضًا رائعة في منافسات البطولة بقيادة طاقم التدريب المميز المكون من نويا مندور، ملك شعراوي، مريم رشاد، زينا سامح، وصلاح خطاب، وبإدارة تقى محمد.

شملت المشاركة ثلاث رقصات للفئات العمرية المختلفة، حيث أظهرن اللاعبات مهارات رياضية وفنية مبهرة.

مشاركات فريق الزمالك في البطولة :

فريق Combo (Under 8):

قدّم فريق الناشئات أداءً واعدًا بفضل جهود اللاعبات: سلمى إسلام، سجى محمد أبو بكر، عالية أحمد، أيسل أحمد أبو بكر، ملك حاتم، لارين أحمد، نور عادل، ونادين سيد.

فريق (Under 10) Combo :

شاركت اللاعبات: رواء محمد النمر، لارا تامر، حنين سيد، روفان علي، جنة أحمد، هنا أحمد، روان عبد الرحمن، مريم الطوخي، رونزا ناصر، وفورينا وقيم، وحققن أداءً لافتًا أبهر الحضور.

فريق (Under 10) Team :

تألقت اللاعبات ديما مصطفى، مريم بدران، تاليا خالد، نغم طاهر، مريم عادل، عليا إبراهيم، وريناد محمود، وتمارا محمد بمستوى فني مميز وحركات متقنة.



وأشاد الحضور بمستوى الأداء الذي ظهر عليه لاعبات الزمالك، والذي يعكس تطور اللعبة داخل النادي تحت قيادة الجهاز الفني. يواصل النادي الأبيض السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في الرياضات المختلفة، مؤكدًا على دعمه الدائم للناشئين والناشئات كجزء أساسي من استراتيجية النادي.



