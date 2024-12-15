شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلى عليه أن يتجاوز مرحلة التمثيل المشرف.. وكهربا لم يؤد دور وسام والان مع تفاصيل الخبر

انتقد وائل جمعة نجم الأهلي السابق أداء فريقه في مباراته أمام باتشوكا المكسيكي والتي خسرها الفريق الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5.

قال جمعة خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان عليه أن يتجاوز مرحلة التمثيل المشرف في البطولات العالمية، وأن يسعى للمنافسة بقوة في البطولات الكبرى".

وأضاف الصخرة: كان من السهل أن يكسب الأهلى المباراة، كهربا أضاع فرصة مؤكدة، لن أحمله المسئولية بمفرده، اللاعب أخطأ والمدرب أيضًا، كهربا لم يؤد نفس الدور الذي يقوم به وسام أبوعلي".

واختتم: "وسام مجهوده ينتهى في الدقيقة 75، كان من الأفضل توجيه اللاعب من أجل توفير جهده، خصوصًا أن مباراة مثل باتشوكا كان متوقعا أن تصل إلى وقت إضافي".