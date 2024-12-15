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إنذار أحمر.. عواصف ترابية وانعدام في الرؤية بمكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.
وشمل الإنذار؛ الكامل وخليص والجموم، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1868051405623149020?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس مكة المكرمة

وحذر المركز، من أتربة مثارة وعواصف ترابية مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل.
ويبدأ الإنذار الساعة: 03:00 صباح الأحد وينتهي الساعة: 01:00 مساء نفس اليوم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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