شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. عواصف ترابية وانعدام في الرؤية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.

وشمل الإنذار؛ الكامل وخليص والجموم، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1868051405623149020?ref_src=twsrc%5Etfw طقس مكة المكرمة وحذر المركز، من أتربة مثارة وعواصف ترابية مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل.

ويبدأ الإنذار الساعة: 03:00 صباح الأحد وينتهي الساعة: 01:00 مساء نفس اليوم.