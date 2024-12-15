شكرا لمتابعة خبر عن تأخير الدوام وتعليق الاصطفاف بمدارس تبوك وحفر الباطن بدءً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا بدءًا من يوم غد وحتى يوم الخميس القادم .

وأوضح الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أن قرار تأخير بداية اليوم الدراسي يتضمن مدارس مدينة تبوك وضواحيها، ومدارس مركزي الزيتة وعلقان.

من جهتها، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، تعليق الاصطفاف الصباحي اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد حتي الخميس القادم .

وأوضحت أن بداية اليوم الدراسي ستكون بالحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، مع التأكيد على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة .

ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية المتوقعة بانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة القادمة, وحرصًا من سموه على سلامة أبنائه الطلاب والطالبات.