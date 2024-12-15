شكرا لمتابعة خبر عن كاتب: نظام الدوام 8 ساعات يُهدد الاستقرار الأسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي الجدل حول نظام الدوام اليومي المُتبع عالميًا والذي يستمر 8 ساعات، مشيرًا إلى أن هذا النظام، رغم انتشاره عالميًا، لا يساهم في دعم الاستقرار الأسري ولا يتيح الوقت الكافي لرعاية الأبناء.

وقال النعيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” ‏8 ساعات دوام في اليوم، نظام عمل مُتعارف عليه عالمياً، لكنه لا يدعم الاستقرار الأسري، ولا يُساعد على رعاية الأبناء” .

وأشار إلى أن نظام العمل الطويل يرهق الزوج والزوجة، ويُحرم الأطفال من الوقت الضروري للتفاعل الأسري والتربية، موضحًا : “لا وقت للغداء، لا وقت للنوم، لا وقت للجلوس وتبادل الأحاديث، ولا وقت للتربية” .

ولاقت تغريدة النعيمي تفاعلًا كبيرًا من قبل النشطاء والمدونين، الذين شاركوا آراءهم حول التحديات التي يواجهها الكثير من الأسر بسبب نظام الدوام الطويل، مؤكدين أن هذا النظام يُؤثر سلبًا على العلاقات العائلية وجودة الحياة الشخصية.