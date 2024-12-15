شكرا لمتابعة خبر عن خريطة الموجة الباردة التي ستضرب المناطق غدًا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عن حدود الموجة الباردة التي ستضرب المملكة غداً .

واستعرض المسند من خلال صفحته الرسمية عبر منصة آكس ، أربع خرائط وهي الخريطة الأولى النموذج الأوروبي والخريطة الثانية النموذج الأمريكي والخريطة الثالثة النموذج البريطاني والخريطة الرابعة النموذج الأسترالي .

وتشهد المملكة موجة برد سيبيرية تعد الأقوى منذ بداية الموسم، ناتجة عن مرتفع جوي سيبيري سطحي، تُصنّف كحدث جوي بارز هذا الشتاء .

وتبدأ الموجة بالتأثير على المناطق الشمالية ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد وتسيطر أجواء قارسة البرودة وفي حين تبقى العاصمة الرياض والمناطق الجنوبية معتدلة نسبيًا مع درجات حرارة نهارية في نطاق العشرينيات المئوية.

ومن المتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتصبح اختباراً حقيقياً على مرونة السكان في مواجهة قسوة الشتاء السيبيري.