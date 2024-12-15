شكرا لمتابعة خبر عن لحظة تنازل مواطن عن حق القصاص من قاتل ابنه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت ساحة القصاص لحظة إنسانية بتنازل المواطن عبداللطيف الربيلي العطوي عن حق القصاص من قاتل ابنه “عبدالرحمن البلوي” وذلك قبل تنفيذ الحكم بلحظات قليلة .

وجاء هذا القرار النبيل بعد أن رفض العطوي عروض الدية ووساطات متعددة للتنازل، مفضلاً العفو لوجه الله في ساحة القصاص، فيما تعالت أصوات التكبير والشكر لله ثم لأصحاب الدم، ودعا الكثير من الحاضرين وعدد من أعيان المنطقة لوالد القتيل بالخير والأجر الكبير جراء هذا العفو.

وأثارت هذه اللحظة المؤثرة إعجاب الكثيرين لما برزته من قيم التسامح والرحمة التي تتجلى في مثل هذه المواقف.