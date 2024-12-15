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طقس الأحد.. أجواء باردة ورياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان المركز، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية.
ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
طقس بارد على معظم مناطق المملكة - واس

طقس المملكة

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.
تمتد لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
طقس الساعات المقبلة في الشرقية - اليوم

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.
أجواء الطقس في السعودية - واس
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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