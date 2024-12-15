شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أجواء باردة ورياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية.ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.تمتد لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.