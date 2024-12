شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في غارة على خيمة للنازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية مساء أمس، استهدفت خيمة للنازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي يوم السبت على المدينة إلى 16 شهيدًا وعشرات الجرحى. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1867703251698638929?ref_src=twsrc%5Etfw العدوان على غزة من جآنب آخر، أصيب فلسطيني في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير شرق مدينة رام الله.

وترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات، والاعتداء على منازل وممتلكات الفلسطينيين.