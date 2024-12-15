شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "الهنا اللى أنا فيه" لـ كريم محمود عبد العزيز بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس بعرض خاص فيلم "الهنا اللى أنا فيه"، اليوم الأحد، بإحدى سينما مدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادًا لطرحه في السينمات للجمهور 18 ديسمبر الجارى.

ويظهر فى البوستر الرسمى النجم كريم محمود عبد العزيز محاطًا بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.