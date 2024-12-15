شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير بدورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته السادسة، الإعلامية مها الصغير لتقديم حفل الافتتاح المقرر انطلاقه يوم الإثنين 16 ديسمبر الجارى، والذى سيستمر حتى الفترة 21 ديسمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا.

ويشهد الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، ، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.

ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب، يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف بحفل افتتاح دورته السادسة، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، وذلك يوم 16 ديسمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.