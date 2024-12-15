شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ"الخليج 365": نبيل الحلفاوى لم يدخل فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لليوم السابع، دخول الفنان القدير نبيل الحلفاوي في غيبوبة كما أشيع، وأضاف أشرف زكي أنه يطالب الجميع باحترام رغبة أسرة نبيل الحلفاوي في عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، مطالباً بالدعاء للفنان القدير بأن يتم الله شفاءه على خير ويعود لأسرته ومحبيه.

وأشار الدكتور أشرف زكي، إلى أنه متفائل وكله ثقة في الله عز وجل بأنه سيمن على الفنان القدير نبيل الحلفاوي بالشفاء وسيعود لأسرته وهو في كامل صحته.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تطورًا في حالة الفنان الكبير نبيل الحلفاوى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث كشف عدد من المقربين لعائلة نبيل الحلفاوى عدم استقرار حالته الصحية والأمور تزداد صعوبة بعد دخوله المستشفى لاسيما أنه يعاني من مشاكل في الصدر تسببت في ضعف التنفس.

وكان المخرج خالد الحلفاوى، نجل الفنان نبيل الحلفاوى، قد رفض الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي يعانى منها والده وتطورات وضعه الصحى داخل المستشفى واكتفى بقوله لـ"الخليج 365": الحمد الله وربنا يشفى الجميع، إلا أن المقربين من الفنان نبيل الحلفاوي خاصة من داخل الوسط الفني أكدوا أن الحالة الصحية صعب والوضع غير مستقر.

من ناحية أخرى حرص المخرج عمرو عرفة على المطالبة بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة على حسابه بموقع إكس حيث كتب: "ادعوا له الحالة صعبة"، وكذلك الفنان صلاح عبد الله الذى كتب تغريدة على إكس أيضًا جاء فيها: "تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. دعواتكم لنبيل الحلفاوي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوى في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

