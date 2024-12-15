شكرا لقرائتكم خبر عن 2024.. سنة تألق ووش السعد على رامي جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم رامي جمال خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، رامى لا يختلف عليه اثنان أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين فى مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.

هذا العام كان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال حيث أطلق ألبوم حمل اسم "خلينى أشوفك" في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشمل عددا من اللأغانى التي تمس الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين ، وحمل عددًا من المفاجآت، والألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.





رامي جمال طرح بعد ألبومه خلينى أشوفك عدد من الأغانى السينجل الناجحة ومنها ولا بفتكرك ووجوده تعبنى وحالته صعبة ومش عايشين وبرود ببرود ويادمعى.

قدم النجم رامي جمال خلال العام دويتوهات ناجحة في مسيرته الغنائية منها ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدى، وأيضًا طرح مؤخرًا النجم رامى جمال وأحمد فريد أغنية تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.

مايميز رامي جمال هو تميزه بتقديم الاغانى التي تترك بصمة مع جمهوره، وهو دائما بعيد عن المناوشات، وقليل ما يستمع جمهوره لأى مشاكل أو شائعات تخصه، حيث يسير بخطوات ثابتة في مسيرته ومشواره الغنائى الذى جعله متصدرًا وتاركًا وراءه بصمة كبيرة، ويعتمد على أعماله الغنائية بعيد عن صناعة مشكلات قد تصدره التريند.

رامى أحيا حفلا من اقوى حفلاته هذا العام على مسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"انا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وتفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، ورددها معه.

وأهدى النجم رامي جمال أغنية "اوعديني" لزوجته، والذي قدمها على خشبة مسرح يو أرينا بمهرجان العلمين الجديدة.





ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".

وقدم النجم رامي جمال خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة ميدلي من ألحانه لكبار المطربين الذين تعاون معهم في مشواره الغنائي، ومنها "أنا مصمم" لبهاء سلطان و"هاجي علي نفسي" لتامر عاشور و"بسلم عليك" لمصطفى قمر و"مش كنت تتكلم" لحماقي و"انت تاني" لهيفاء وهبي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

رامى جمال حصل على هذا العام على الأفضل ضمن عشر مطربين على أنغامى، ومعه عمرو دياب وتامر حسنى وحماقى واليسا وأنغام ورامى صبرى وتامر عاشور وشيرين واحمد سعد وبهاء سلطان، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا : مبسوط باللي وصلتله رغم أنه لسه عاللي بحلم بيه خطوة وواثق أنها جاية الحمد لله أرقامي ثابتة من وقت ما بدأت ودايما في نجاح يخليني أحس أنها قربت وبتقرب مبسوط لأي حد بينجح، وهفضل كده ومعتمد علي ربنا والصناع الشاطرين ومزيكتي اللي بحبها بس لا ليا في كلام ولا رد علي استفزاز، سواء من زملاء او صناع جايز مبقاش عاجبك كزميل أو شايف نفسك أحسن ده حقك بس ميزة شغلتنا، أانها زي لعبة الكراسي الموسيقية امبارح مكانك مش هو مكانك بكرة باستثناء عمرو دياب، وبالنسبة للصناع شكرا لكل اللي أمنو بمشروعي وشاركوني فيه، وبالنسبة للي ممكن يكونو بيبعتوا حاجة أنا محبتهاش ليكو كل الاحترام، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع ومهم أوي ثقافة الاحترام في الزمالة والتنافس والخلاف مهم، والله وان شاء الله السنة الجاية هيبدأ مشوار حقيقي في النجاح والحلم اللي هوصله .