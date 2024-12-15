شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات فى افتتاحية الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة عشرة لدورى المحترفين بإقامة 4 مباريات غاية في القوة والندية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها سواء في القمة والقاع.



فعلى ملعب السلام يستضيف وى الوصيف برصيد 25 نقطة نظيره أبو قير للأسمدة صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة في لقاء يصعب التكهن بنتيجته في ظل اقتراب المستوى الفني بين الفريقين وحاجتهما للنقاط الثلاث.



كما يستضيف منتخب السويس صاحب المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة، فريق راية الذى يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في لقاء الفائز فيها مولود والخاسر مفقود في ظل صعوبة موقف الفريقين بجدول الترتيب.



في الوقت نفسه يلتقى الداخلية صاحب المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة مع كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة في لقاء متكافئ يسعى فيه أمير عزمى مجاهد المدير الفني لأصحاب الأرض لمواصلة الإنتصارات بعد فوزه الأخير على السكة الحديد مودرن بهدف دون مقابل، بينما استطاع الضيوف خطف ثلاث نقاط غالية الجولة الماضية بالفوز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وتختتم مواجهات اليوم بلقاء القمة بين المقاولون العرب صاحب الصدارة برصيد 27 نقطة مع وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة.