شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية بعد إطلاق نار بولاية جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث القواعد العسكرية الأمريكية

حوادث إطلاق النار

القواعد الأمريكية في العراق

الدمام - شريف احمد - أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت، بعد أن إطلاق النار على شخص وقتله في حادث.ووصفت سلطات القاعدة بأنه "حادث فردي"، فيما قبض على المهاجم وأخذ إلى الحجز.وأعلن عن "عودة الوضع إلى طبيعته" بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكرت مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ووقع إطلاق النار في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، حسبما أفادت السلطات.ولن يُكشف عن معلومات حول الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة، وفقا لما ذكرته القاعدة. ولم تنشر تفاصيل إضافية.وسبق أن قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أن أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة، فوق مطار أربيل في شمال العراق.وبين أن القوات الأمريكية وقوات دولية أخرى، تتمركز هناك، فيما ذكرت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" وقتذاك إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة ما أسمتها "قاعدة احتلال".

والقوات الأمريكية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى.

يأتي هذا وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة (حماس).