شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: شائعات وأكاذيب الإخوان تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، القيادي السابق في جماعة الإخوان والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن التنظيم الاخواني مستمر فى نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وزرع الفتن بين أبناء الشعب المصرى.

وأضاف ربيع فى تصريحات له، أن هذه الأكاذيب تأتي في إطار محاولات الإخوان لإظهار أنفسهم كأبطال، رغم أن ممارساتهم طوال السنوات الماضية أثبتت عكس ذلك، إذ كان لهم دور كبير في نشر العنف والإرهاب داخل البلاد.

وأوضح ربيع أن الإعلام الإخواني يعتمد على تضليل الحقائق وتحريف الأحداث لتشويه صورة الحكومة، مؤكداً أن الشعب المصري بات يدرك تماماً هذه الأساليب البائسة التي لن تجني سوى المزيد من الفشل لتلك الجماعة.

وأشار إلى أن محاولات الإخوان المتكررة لزعزعة الأمن القومي لم تفلح في تقويض إرادة الشعب المصري، وأن المواقف الثابتة للمواطنين في دعم الدولة ومؤسساتها تظل سداً منيعاً أمام هذه الأكاذيب والشائعات.



