مقتل 4 في إطلاق نار بشمال فرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر أمنية أن "اثنين من قوات الأمن ومهاجرين اثنين قتلوا في إطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دنكيرك في شمال البلاد".
واوضحت وسائل الإعلام إن "شابا يبلغ من العمر 22 عاما سلم نفسه للسلطات معترفا بإطلاق النار وقتله أيضا شخصا خامسا في بلدة قريبة في وقت سابق".
وأضافت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات عثرت على ثلاثة أسلحة أخرى في سيارة الرجل.
ولم يرد ممثلو وزارة الداخلية ووزارة العدل بعد على طلبات التعليق. ولم تتضح بعد دوافع إطلاق النار.
وتقع لون بلاج على بعد حوالي 10 كيلومترات من القنال الإنكليزي، وهي موقع لمخيم للمهاجرين.
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