شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى هداف الفراعنة والزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"52" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والمدير الفني الحالي لطلائع الجيش، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ52، فهو من مواليد 15 ديسمبر عام 1972 بمحافظة كفر الشيخ، ولعب بسيونى لفريق كفر الشيخ بالدرجة الثانية، وأظهر موهبة كبيرة فى مركز رأس الحربة، لكنه ظل مغمورًا بالدرجة الثانية حتى التقطه نادى الزمالك فى صيف 1997 باستقدامه لهداف دورى الدرجة الثانية آنذاك.

وفى أول موسم لعبد الحميد بسيونى فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997 /1998.

وظل بسيونى أحد الأسماء المهمة بالقلعة البيضاء وحقق 4 بطولات مختلفة مع الفريق، هى الدورى المصرى عام 2000 /2001 بطولة الكأس فى 1998 بالإضافة بطولة الأفرو- آسيوية 1998 وبطولة أبطال الكؤوس الأفريقية 1999/2000 وسجل فيها "باسيو" 5 أهداف كان أهمها بمباراة النهائى أمام كانون ياوندى الكاميرونى، حتى استقدم الزمالك حسام حسن مهاجم مصر الأول للفريق ما جعل بسيونى بعيدًا عن الحسابات سواء بفريق الزمالك أو بالمنتخب الوطنى فانتقل اللاعب إلى فريق الإسماعيلى ليحقق مع الدراويش بطولة الدورى وانتزعها من بين أنياب الأهلى والزمالك فى منافسة ثلاثية موسم 2001/2002

وأحرز بسيونى برفقة الدراويش 21 هدفاً فى موسمين فقط بالدورى المحلى وهدفا أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، ورغم ذلك لم يجد بسيونى التقدير المناسب من الإسماعيلى وقتها بعدما استغنت إدارة الدراويش عن المهاجم القدير وضحت به مثل إدارة نادى الزمالك من قبل دون أسباب منطقية.

اختاره حلمى طولان المدير الفنى لفريق حرس الحدود الصاعد للدورى المصرى حديثا عام 2003 لينضم لفريقه ويقوده بخبرته ولعب بسيونى لستة مواسم رفقة فريق حرس الحدود أحرز فيها 30 هدفاً.

تم تكريم بسيونى من الاتحاد لدولى لكرة القدم الفيفا عام 1999 كونه حطم الرقم القياسى بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" فى دقيقة واحدة مع منتخب مصر ضد نامبيا فى تصفيات كأس العالم 2002.

وحقق بسيونى 4 بطولات لكأس العالم العسكرية وبطولتى أفريقيا وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكرية 2001، أحرز بسيونى 71 فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و13 هدفا ببطولات أفريقيا، ولعبت مباراة اعتزال لتكريم بسيوني بين فريقى الزمالك وحرس الحدود وهم الناديان اللذان قضا بهما أغلب مسيرته الكروية.

وحصل عبد الحميد بسيونى على وسام الرياضة من الطبقة الأولى مرتين كما نال ميدالية الجيش وهى أعلى وسام في القوات المسلحة للمدنيين.

وعلى الصعيد التدريبى نجح عبد الحميد بسيونى فى تسجيل أول بطولة فى تاريخه حينما قاد طلائع الجيش للتتويج بكأس السوبر المحلى في 21 سبتمبر 2021، على حساب الأهلي البطل التاريخي للمسابقة.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة كأس السوبر المصري 2020.