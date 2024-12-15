شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: بعض لاعبى الأهلى ظهر عليهم التوتر فى تسديد ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن حزنه بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، وفقدان فرصة التأهل إلى نهائي البطولة القارية ومواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

وقال كولر، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "ليس موضوع أن لاعبي الأهلي بدأوا الاحتفال بشكل مبكر بعد إهدار باتشوكا ركلتي جزاء، والفريق خلق فرصا في الـ90 دقيقة وكذلك في الوقت الإضافي، ولكنهم لم يستغلوا تلك الفرص، وأهدروا العديد من الفرص السهلة خلال المباراة".

وأضاف: "كان هناك بعض اللاعبين في قمة تركيزهم خلال تركيز ركلات الترجيح، ولكن البعض الآخر ظهر عليهم التوتر وشد عصبي زيادة عن اللازم، وهو ما جعلهم غير موفقين في تسديد ركلات الترجيح".