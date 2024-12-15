شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 - 12 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها خسارة الأهلى من باتشوكا فى كأس الإنتركونتيننتال، ودخول ميكالى بقوة ترشيحات الزمالك لخلاف مدربه السابق جوميز.

الأهلى يخسر من باتشوكا 5-6 بركلات الترجيح فى كأس الإنتركونتيننتال

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 5-6 في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. مختار عمارة يفوز برئاسة الاتحاد المصرى للشطرنج فاز اللواء مختار عمارة، برئاسة الاتحاد المصري للشطرنج، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عُقد مساء اليوم، السبت، بمبنى الاتحاد الرياضية بمدينة نصر.

اتحاد الكرة يطلب الاجتماع بالشركة المسئولة عن الـvar خلال أيام

أخبار الرياضة المصريةأخبار الرياضة المصرية طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة ، من الإدارة التنفيذية باتحاد الكرة إعداد تقرير شامل عن ملف تقنية الفيديو خلال الفترة الماضية، والمستحقات الخاصة بالشركة، إلى جانب المطالبة بعقد اجتماع مع الشركة خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير تقنية الـ var وتقليل أخطاء التحكيم خلال المباريات المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2024 - 2025.

رسميًا.. شريف العريان رئيساً لاتحاد الخماسي الحديث بالتزكية

فاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الكونفدرالية