شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 14 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 - 12 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها خسارة الأهلى من باتشوكا فى كأس الإنتركونتيننتال، ومفاوضات الزمالك مع ميكالى لتدريب الفريق.

الأهلى يخسر من باتشوكا 5-6 بركلات الترجيح فى كأس الإنتركونتيننتال

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 5-6 في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

اتحاد الكرة يطلب الاجتماع بالشركة المسئولة عن الـvar خلال أيام

أخبار الرياضة المصريةأخبار الرياضة المصرية طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة ، من الإدارة التنفيذية باتحاد الكرة إعداد تقرير شامل عن ملف تقنية الفيديو خلال الفترة الماضية، والمستحقات الخاصة بالشركة، إلى جانب المطالبة بعقد اجتماع مع الشركة خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير تقنية الـ var وتقليل أخطاء التحكيم خلال المباريات المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2024 - 2025.

رسميًا.. شريف العريان رئيساً لاتحاد الخماسي الحديث بالتزكية

فاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الكونفدرالية