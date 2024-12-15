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شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة وتكون الصقيع على تبوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من موجة باردة على تبوك، وتيماء.
وتشمل تأثيراتها، انخفاضًا في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر)، وتكون الصقيع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1868036544101077239?ref_src=twsrc%5Etfw
وتشمل تأثيراتها، انخفاضًا في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر)، وتكون الصقيع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1868036544101077239?ref_src=twsrc%5Etfw