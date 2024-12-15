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تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة وتكون الصقيع على تبوك

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من موجة باردة على تبوك، وتيماء.
وتشمل تأثيراتها، انخفاضًا في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر)، وتكون الصقيع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1868036544101077239?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس تبوك

وبين أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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