تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة وتكون الصقيع على تبوك

طقس تبوك

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من موجة باردة على تبوك، وتيماء.وتشمل تأثيراتها، انخفاضًا في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر)، وتكون الصقيع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1868036544101077239?ref_src=twsrc%5Etfwوبين أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم.