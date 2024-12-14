شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو ووزير الرياضة القطري ورئيس الاتحاد الآسيوي يحضرون مباراة الأهلي وباتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي حضور كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووزير الرياضة القطري، ورئيس الاتحاد الآسيوي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على حضور المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في كأس التحدي، والمقامة في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي، عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ووسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وعمر الساعي وأشرف داري وسمير محمد وكريم الدبيس.

فيما ضم تشكيل باتشوكا كلا من: كارلوس مورينو، جوستافو كابرال، أندريس ميكولتا، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، بيدرو بيدرازا، إلياس مونتييل، آلان باوتيستا، أسامة إدريسي، ألفونسو جونزاليس، سالمون روندون.

ويُدير مباراة الليلة حكم ساحة: الإيراني علي رضا فغاني - مساعد أول: الأسترالي أنطون شيتينين. مساعد ثاني: الأسترالي أشلي بيتشام.- حكم رابع: القطري سلمان فلاحي.- حكم VAR: القطري خميس آل ماري.- مساعد حكم VAR: الهولندي روب ديبيرينك.

تقام بطولة كأس القارات للأندية للمرة الأولى بين أبطال القارات في العالم، واستحدثت بدلاً عن بطولة كأس العالم للأندية، والتي كانت تقام أيضاً بين أبطال القارات، وتوقفت بنهاية عام 2023، وتغير نظامها لتقام كل أربعة سنوات بين 32 نادياً، وتقام نسختها الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية صيف العام القادم 2025.

وتقام بطولة كأس القارات للأندية بنظام مختلف عن بطولة كأس العالم للأندية في نسخها السابقة، بحيث يلتقي في التصفيات بطل المحيط الهادي "أوقيانوسيا" مع بطل دوري أبطال آسيا ، والفائز منهما يلعب مع بطل دوري أبطال أفريقيا على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" ، ثم يتقابل الفائز منهما مع الفائز بكأس دربي الأمريكتين بين بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" وبطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، ويحصل الفائز على كأس التحدي ، ويصعد ليلاقي بطل دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الفوز بلقب كأس القارات للأندية .

وفي النسخة الأولى هذا العام، فاز العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، على أوكلاند سيتي بطل المحيط الهادي"أوقيانوسيا" بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت يوم 22 سبتمبر الماضي، وصعد ليلعب مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا للفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" ، أقيمت المباراة يوم 29 أكتوبر الماضي، وفاز الأهلي على العين 3- 0، وتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" ، وتأهل ليلعب مع بطل كأس دربي الأمريكتين .

وفي لقاء دربي الأمريكتين بين بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، والذي أقيم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر، باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، فاز باتشوكا على بوتافوجو 3- صفر، وتوج بكأس دربي الأمريكتين ، وتأهل ليلعب مع الأهلي بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا"، والفائز منهما يفوز بكأس التحدي ، ويصعد ليلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الفوز بلقب كأس القارات للأندية ، والتي تقام الأربعاء القادم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة اليوم بين الأهلي وباتشوكا هي الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين عالمياً، لعب الفريقان من قبل في بطولة كأس العالم للأندية 2008، تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة 2-2، وفاز باتشوكا 4-2 بعد امتداد المباراة لوقت الإضافي.

وسبق للأهلي أن لعب ست مباريات في كأس العالم للأندية مع أبطال أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

جدير بالذكر أن باكورة إنجازات الأهلي ببطولات كأس العالم للأندية، جاء على حساب كلوب أمريكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، عندما فاز الأهلي 2-1 في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2006، وكانت أول ميدالية عالمية في تاريخ الأهلي، أتبعها بثلاث ميداليات برونزية أخرى في بطولات كأس العالم للأندية أعوام 2020، 2021، 2023.