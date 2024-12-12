شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي عن مواجهة باتشوكا: صعبة لأنه مدرسة مختلفة وأحلم بمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

أكد وسام أبو علي، مهاجم الأهلي جاهزية الأهلي لمباراة كأس ‏التحدي، المقرر إقامتها السبت المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز ‏الفني سيبذلون أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والتأهل لملاقاة ريال ‏مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة. ‏

وقال وسام أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، إن ثقته كبيرة في الجماهير التي ستكون حاضرة بقوة خلال مباراة كأس ‏التحدي، لمساندة اللاعبين وتحفيزهم، كما حدث في المباراة الأولى أمام العين الإماراتي، عندما ‏احتشدت الجماهير في استاد القاهرة وكانت كلمة السر في تتويج الأهلي بكأس «آسيا - إفريقيا- المحيط الهادي». ‏

وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة كأس التحدي ستكون صعبة بالتأكيد، خاصة أن الفريق ‏سيواجه مدرسة جديدة في كرة القدم، ودائماً يرتفع مستوى المباريات وتزيد صعوبتها في ‏البطولات الكبرى بعد تخطي كل مرحلة. ‏

وأعرب مهاجم الأهلي عن سعادته الكبيرة بوجوده مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، مشددًا على أنه ‏يبذل أقصى جهد خلال التدريبات ليكون عند حسن ظن الجميع وإسعاد الجماهير الداعمة ‏للفريق. ‏

وأشار أبو علي إلى أن وجود ريال مدريد طرفًا في نهائي كأس القارات للأندية يزيد من ‏الطموح والرغبة في الفوز بمباراة كأس التحدي، من أجل مواجهة عملاق قارة أوروبا، ‏موضحًا أن اللعب أمام الريال حلم بالنسبة له، وإن حدث سيكون أول مباراة يخوضها مع ‏الأهلي أمام ممثل قارة أوروبا على المستوى العالمي. ‏

واختتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: «إن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، وإن ‏الفريق يهدف إلى إسعاد جميع الجماهير، لا سيما الجماهير المنتظر حضورها في ملعب المباراة لدعم ‏وتشجيع اللاعبين.‏