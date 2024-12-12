شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي عن مواجهة باتشوكا: صعبة لأنه مدرسة مختلفة وأحلم بمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 12 ديسمبر 2024 09:04 م
أكد وسام أبو علي، مهاجم الأهلي جاهزية الأهلي لمباراة كأس التحدي، المقرر إقامتها السبت المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز الفني سيبذلون أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي البطولة.
وقال وسام أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، إن ثقته كبيرة في الجماهير التي ستكون حاضرة بقوة خلال مباراة كأس التحدي، لمساندة اللاعبين وتحفيزهم، كما حدث في المباراة الأولى أمام العين الإماراتي، عندما احتشدت الجماهير في استاد القاهرة وكانت كلمة السر في تتويج الأهلي بكأس «آسيا - إفريقيا- المحيط الهادي».
وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة كأس التحدي ستكون صعبة بالتأكيد، خاصة أن الفريق سيواجه مدرسة جديدة في كرة القدم، ودائماً يرتفع مستوى المباريات وتزيد صعوبتها في البطولات الكبرى بعد تخطي كل مرحلة.
وأعرب مهاجم الأهلي عن سعادته الكبيرة بوجوده مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، مشددًا على أنه يبذل أقصى جهد خلال التدريبات ليكون عند حسن ظن الجميع وإسعاد الجماهير الداعمة للفريق.
وأشار أبو علي إلى أن وجود ريال مدريد طرفًا في نهائي كأس القارات للأندية يزيد من الطموح والرغبة في الفوز بمباراة كأس التحدي، من أجل مواجهة عملاق قارة أوروبا، موضحًا أن اللعب أمام الريال حلم بالنسبة له، وإن حدث سيكون أول مباراة يخوضها مع الأهلي أمام ممثل قارة أوروبا على المستوى العالمي.
واختتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: «إن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في قطر، وإن الفريق يهدف إلى إسعاد جميع الجماهير، لا سيما الجماهير المنتظر حضورها في ملعب المباراة لدعم وتشجيع اللاعبين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز