الامارات | لوكا: تركيز شباب الأهلي توّجه بـ «السوبر».. وتنتظرنا مباريات مصيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق شباب الأهلي، لوكا ميليفوغوفيتش، إن تركيز «فرسان دبي» كان الأكثر حضوراً، وقاد الفريق للتتويج بلقب «كأس سبور إعمار» على حساب الوصل بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أن الفوز باللقب سيساعد الفريق في المحطات المصيرية المقبلة، إذ سيخوض سبع مباريات مصيرية في مختلف المسابقات خلال الفترة المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير، وهو الوصل، الذي يضم لاعبين مميزين، لكن شباب الأهلي استحق لقب البطولة، وأعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبت في نهاية المباراة للوصل غير صحيحة، ولكن الشيء الإيجابي هو التركيز الذي قادنا للفوز، على الرغم من صعوبة الموقف، لاسيما أننا نجحنا في تسجيل أربع ركلات ببراعة، ما يؤكد جاهزيتنا للفوز».

وأسهم لوكا ميليفوغوفيتش بشكل مباشر في تتويج شباب الأهلي بلقب السوبر، بعد أن سجل الهدف الثاني في مرمى الوصل من رأسية رائعة، إضافة إلى إحرازه ركلة ترجيحية بنجاح.

وعن المباراة المقبلة للفريق، والتي ستكون أمام الوصل أيضاً في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، قال لوكا: «كل المباريات المقبلة صعبة وقوية، إذ سنخوض سبع مباريات متتالية أمام فرق منافسة وقوية بمختلف المسابقات، وبالتأكيد سيمنحنا الفوز بالسوبر الأفضلية، ويحفز اللاعبين لنقطة البداية والانطلاق لبطولات مقبلة».

ويخوض فريق شباب الأهلي مباريات قوية في الجولات الخمس المتبقية بالدور الأول من الدوري أمام الوصل، والنصر، ودبا الحصن، والجزيرة، إضافة إلى مباراة مؤجلة أمام العين، ما يعني تعزيز فرص الفريق في استعادة لقب الدوري حال نجح في الفوز باللقاءات القوية.

لوكا ميليفوغوفيتش:

. ركلة الجزاء التي احتسبت في نهاية المباراة للوصل غير صحيحة.

. نجحنا في تسجيل أربع ركلات ببراعة، ما يؤكد جاهزيتنا للفوز.