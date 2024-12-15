شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من إعصار.. عواصف كبيرة تضرب ولايتين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

إعصار سان فرانسيسكو

الدمام - شريف احمد - تسببت عاصفة ثلجية كبيرة في ظروف خطيرة لقيادة السيارات في أنحاء من ولاية أيوا الأمريكية وشرقي نبراسكا في مطلع الأسبوع الجاري.وأدت العاصفة إلى إغلاق الطريق 80 بين الولايات بعدما انزلقت العديد من السيارات والشاحنات لتخرج من الطريق.وجرى إلغاء العديد من الفعاليات في المنطقة عندما هبت العاصفة مساء أمس الجمعة، وأعلنت شركات خططا لإعادة الفتح في وقت متأخر من السبت، فيما حث مسؤولون السكان على البقاء في المنزل إن أمكن.ورغم ذلك من المتوقع أن ترتفع دراحات الحرارة اليوم لتذيب الثلوج في معظم الأماكن.وقال ديف كازينز الخبير بهيئة الأرصاد الوطنية: "لحسن الحظ يتحرك هواء أدفأ خلف هذا ليجعله مؤقتا".وتسببت عاصفة في تحذير نادر من هبوب إعصار في سان فرانسيسكو وتسببت في بعض الأضرار.