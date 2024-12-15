مطار دمشق يستأنف الرحلات الجوية الأربعاء المقبل

أعلن مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح، استئناف العمل في المطار اعتباراً من الأربعاء المقبل، بعد توقف استمر لأيام، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وانتهت برحيل الرئيس بشار الأسد.

ونقلت وسائل إعلام عن فلوح قوله، إن المطار سيعود للعمل، يوم الأربعاء، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل.

وصرح فلوح في وقت سابق، بأن مطار دمشق الدولي سيبدأ بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية. وأخلي مطار دمشق الدولي من الموظفين في 8 كانون الثاني الجاري، وتوقفت الرحلات على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وانتهت برحيل الرئيس بشار الأسد.