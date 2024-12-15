قرقاش اعرب عن قلق الامارات إزاء الانتماء الإسلامي للفصائل السورية المسلحة التي أسقطت

أعرب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي عن قلق أبو ظبي إزاء الانتماء الإسلامي للفصائل السورية المسلحة التي أسقطت نظام بشار الأسد.

واوضح أنور قرقاش خلال كلمة في "مؤتمر السياسات العالمية" في أبوظبي، "نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين". وأضاف "لكن من ناحية أخرى أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة وارتباطها بالإخوان وبالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية".

واردف المستشار الدبلوماسي "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية وأن نساعد السوريين في المهمة الصعبة اليوم، وفي الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مشابهة سابقا لذا يتعين علينا أن نكون حذرين".

وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في كلمته على أهمية "العمل على عدم تكرار أخطاء الماضي". واعتبر بان "بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا يعكس توجها عربيا إيجابيا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف مع احترام حقوق السوريين دون تمييز". وتابع: "لنتعلم جميعا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".