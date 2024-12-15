القبض على وزير الدفاع البرازيلي السابق بتهمة التدخل في تحقيق عن انقلاب

ألقت السلطات في البرازيل القبض على وزير الدفاع السابق والتر براغا نيتو اليوم بتهمة التدخل في تحقيق في انقلاب عسكري تتهم الشرطة نيتو بتنظيمه وتمويله.

وكان الجنرال المتقاعد الذي اتهمته الشرطة الاتحادية في تشرين الثاني بالتخطيط لانقلاب لقلب نتائج الانتخابات، قد شغل أيضا منصب رئيس أركان الجيش في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو وكان مرشحا معه لمنصب نائب الرئيس في محاولة إعادة انتخاب فاشلة.

ونفى براغا نيتو أي دور له في المؤامرة المزعومة.

واتهمت الشرطة الاتحادية في تشرين الثاني براغا نيتو مع بولسونارو وكبار مساعديه وقادة عسكريين سابقين بالتخطيط لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه، بما في ذلك مخطط لقتله، بعد انتخابات عام 2022.

ويقول المحققون إن براغا نيتو حاول التدخل في التحقيق من خلال السعي للحصول على تفاصيل إفادات مساعد لبولسونارو يتعاون مع الشرطة.