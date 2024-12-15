اعلن المرصد السوري بان الطيران الاسرائيلي واصل تنفيذ الغارات الجوية على مناطق متفرقة في سوريا، وقد وصل عددها الى 60 غارة خلال الـ 5 ساعات الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: نحو 60 غارة إسرائيلية خلال الـ 5 ساعات الماضية على مناطق متفرقة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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