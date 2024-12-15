شكرا لمتابعة خبر عن تنمية الحياة الفطرية: نعمل على تنظيم الصيد حالياً ولا نمنعه مطلقاً..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، محمد قربان، أن المملكة تعتبر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تقوم بتنظيم الصيد تنظيماً صحيحاً، مضيفا أن المركز ينظم الصيد ولا يمنعه، وأن المملكة حققت هدفها وعادت الكائنات الحية لطبيعتها.

وقال قربان خلال حديثه ببرنامج ام بي سي في أسبوع:” لو فقدنا التنوع الأحيائي سيفقد الإنسان أشياء كثيرة لأننا تحت مظلة شبكة غذائية و الإنسان جزء منها ، وهدفنا عودة البيئة لطبيعتها والمحافظة على المصادر الطبيعية، ونحن ننظم الصيد حالياً ولا نمنعه مطلقاً كما نعمل لكي نستطيع الصيد مستقبلاً.”.

وأضاف قربان أن المركز يمتلك أهداف استراتيجية ونحن نعمل بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة .