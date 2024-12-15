شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول توظيف بشركة يوضح سبب سؤاله لمتقدمة لوظيفة عن الهالات السوداء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مسؤول توظيف في إحدى الشركات جدلاً بعد أن سأل متقدمة لوظيفة عن سبب وجود “هالات سوداء” تحت عينيها، مُبررًا ذلك بأن الوظيفة تتطلب مقابلة عملاء والتعامل معهم بشكل مباشر.

وفي تبريره، أوضح المسؤول أن الهدف من السؤال كان تعزيز الأمان لدى المتقدمة وتشجيعها على التحدث بثقة عن حالتها، مشددًا على أهمية الصراحة في بناء الثقة بين الموظف والشركة.

وأضاف: “من حقي كمسؤول توظيف أن أوظف من أثق فيه، وإذا لم يكن المتقدم صريحًا معي في المقابلة، فكيف يمكن أن أثق فيه مستقبلاً؟”.

تصريحات المسؤول أثارت موجة من الجدل، حيث اعتبر البعض أن السؤال غير مهني ويُعد تدخلًا في الخصوصيات الشخصية، بينما رأى آخرون أن التبرير يُظهر حرص الشركة على اختيار الكفاءات المناسبة بشكل مباشر وواضح.