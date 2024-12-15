السلطات الأميركية بدأت بنقل جنود "المارينز" من جزيرة أوكيناوا اليابانية

كشفت وزارة الدّفاع اليابانيّة وقوّات "المارينز" الأميركيّة، أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة بدأت بنقل آلاف من جنود مشاة البحريّة "المارينز" من جزيرة أوكيناوا اليابانيّة إلى مواقع أخرى، بعد عقود من شكاوى السّكان المحليّين في الجزيرة من هذا الوجود العسكري الأميركي.

وأوضحت الوزارة والقوّات، في بيان مشترك، أنّ عمليّة النّقل بدأت بـ"مجموعة صغيرة من نحو 100 جندي من مشاة البحريّة للدّعم اللوجستي"، تمّ نقلها إلى إقليم جزيرة غوام الأميركيّة، مشيرةً إلى أنّ عمليّة النّقل إلى غوام تشكّل "المرحلة الأولى من نقل جنود مشاة البحريّة إلى مواقع خارج اليابان".

ويوجد حاليًّا نحو 19 ألف جندي من مشاة البحريّة في أوكيناوا الواقعة استراتيجيًّا شرق تايوان، الّتي أصبحت نقطة توتّر بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الولايات المتّحدة قد أعلنت عام 2012، أنّها ستعيد نشر تسعة آلاف جندي من "المارينز" يتمركزون في الجزيرة.

ومن المقرّر أن تنقل جنود "المارينز" إلى قواعد أخرى في المحيط الهادئ في غوام أو هاواي أو أستراليا.