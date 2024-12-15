نصائح مهمة من علم الطاقة الصيني لنشاط وتجديد طاقة طفلك بمناسبة العام الجديد

نصائح علم الطاقة الصيني لتجديد غرفة طفلك في العام الجديد

غرفة الطفل

احرصي على تفريغ غرفة طفلك وبشكل مستمر ومن الممكن أن يحدث ذلك مرة كل أسبوع من المهملات التي تملأ الغرفة فقط ولا يستفيد منها مثل العلب الفارغة، خاصة الصناديق لأنها لا تُتيح لطاقة طفلك بالتجدد، وكذلك عليك التخلص من الألعاب المكسورة والتي لا تعمل، أي تعطلت طريقة أدائها الاساسية، وخاصة تلك التي تحتفظين بها فوق خزانة ملابس الطفل وتحت السرير، لأن ذلك يعني ركود مسارات الطاقة في غرفته.

اختاري لغرفة طفلك ألوان الستائر التي تكون زاهية ومشرقة وتعطي انطباعاً بالحيوية والانتعاش ولا تختاري الستائر التي تُطبع عليها رسومات كرتونية خاصة تلك التي يرسم عليها الأطفال الخارقين وكثيري الحركة لأنها قد تسبب الأرق وتقلب النوم للطفل، فمن عادة الأطفال أنهم يطيلون النظر نحو ستائر النافذة أو شرفة غرفة نومهم عند الاستعداد للدخول في النوم.

اختاري صوراً يتم تعليقها على جدران غرفة نوم طفلك بحيث تعطي انطباعاً عن شخصيته وما يحب أن يهتم به، ولكن عليك عدم الإكثار من تعليق الصور على الجدران وابتعدي عن الصور التي توحي بالطيران لأنها لا تدل على التماسك الأسري وتؤدي لتشتيت ذهن وعقل طفلك أثناء المذاكرة وتعمل على تبديد طاقته.

احرصي على اختيار الأغطية التي رسمت وطبعت عليها رسومات وصور توحي بالراحة والنوم مثل صور الأطفال النائمين وابتعدي عن اختيار الأغطية التي طبعت عليها صور الحيوانات المتوحشة، وكذلك صور الكائنات الخرافية والمنقرضة مثل الديناصور وغيرها من الصور التي تؤدي لاصابة طفلك بالأحلام والكوابيس واحرصي على تجديد هذه الأغطية مع مطلع العام الجديد لكي تكون بداية مشرقة بالنسبة له.

قومي بتغيير مكتب طفلك مع مطلع العام الجديد واطلعي على شروط وأحكام تختص بـ كيف تختارين المكتب الدراسي لطفلك؟ وحيث يجب أن يكون مكتب الدراسة ذا مسند صلب ومتين وضعيه مستنداعلى الحائط، فهذه الطريقة في الاختيار تساعد طفلك بشكل كبير على التركيز، كما أنها تعد طاقته على أن تكون قوية وغير قابل للانهزام والانكسار بسهولة أمام أي صعوبات.

احرصي على تحريك قطع الأثاث في غرفة نوم طفلك باستمرار حتى لو قمت بتحريكها وإعادتها إلى مكانها لأن ذلك يعني جلب المزيد من الطاقة وتحريك مسارات الطاقة الراكدة المتواجدة في الغرفة، واهتمي عند تحريك قطع الأثاث عدم وضع سرير الطفل تحت النافذة وفي مواجهة باب الغرفة، فذلك يعني تسرب طاقته وشعوره بالكسل والخمول طيلة الوقت.

نصائح علم الطاقة الصيني من أجل تعزيز ذكاء وتفوق طفلك

طفلة متفوقة

اهتمي بأن تقدمي لطفلك الطعام الصحي والمتوازن والطازج لأن الطعام المعلب يؤثر سلباً على مستوى ذكائه، كما أن المعلبات والأطعمة المجمدة يعني تجميد أفكار الطفل وعدم تجددها وعدم شعوره بالنشاط والحيوية مثلما يحدث مع تناول الأطعمة الطازجة والتي تعد رمزاً للحياة وتجددها.

علمي طفلك بأن يفرك أذنيه بطريقة وجهة معاكسة، حيث يضع مثلاً يده اليمنى على شحمة الأذن اليسرى، وأن يضع بالتبادل يده اليسرى على شحمة الأذن اليمنى لمدة دقيقة وهذه طريقة مفيدة وقديمة، حيث تفيد جسم الطفل في العمل على زيادة تدفق الدم إلى القلب والرئتين من المخ، فيزيد التركيز عند طفلك بصورة ملحوظة، كما يعزز النشاط لديه وتتحسن حالته النفسية.

توقفي عن مراجعة وشرح دروس طفلك أمام نافذة البيت المفتوحة أو في الشرفة التي لا تحتوي على زجاج شفاف أو في أن تقومي بمراجعة الدروس مع طفلك وخصوصاً الدروس التي تتطلب الحفظ في غرفة كثيرة النوافذ وخصصي المكان المفتوح عند ممارسة الطفل لمهارات الكتابة والاملاء والنسخ فقط.

أبعدي عن رأس طفلك الهاتف الذكي وكذلك الأجهزة اللوحية خلال نومه وضعيها في مكان خارج غرفته لأنها تؤثر على تركيز الطفل ومستوى ذكائه، كما يجب عليك أن تغلقي الأدراج والخزانات في غرفته جيداً قبل نومه ولا تتركي أي قطعة ملابس متدلية للخارج، لأن ذلك يعني عدم ترتيب أفكار الطفل ونسيانه سريعاً لما حفظه خلال النهار.

نصائح من علم الطاقة الصيني لإشاعة أجواء إيجابية في بيتك خلال العام الجديد

عائلة سعيدة

اهتمي بأن تقومي بفتح النوافذ وأبواب الشرفات لمدة ساعة كل يوم، ويُفضل أن يكون ذلك في فترة الصباح وتوقفي عن فتحها طيلة الوقت لكي لا تتسرب طاقتك وطاقة بقية أفراد أسرتك وتشعرون طيلة الوقت بالكسل والخمول، كما أن فتح النوافذ طيلة الوقت يدل على كشف أسرار البيت وعدم وجود الخصوصية التي تعد من أهم مفاتيح نجاح الحياة الأسرية.

توقفي عن عادةتقوم بها كل الأمهات واستبدليها بأن تصبح عادة مسائية أو ليلية وهذه العادة هي جمع القمامة من كل غرف البيت في الصباح وبعد ذلك قيام الأب أو أحد الأبناء بحملها وإلقائها في الخارج أو في حاوية أمام باب البيت، والاستمرار في طريقهم إلى العمل أو المدرسة فأنت بذلك تعملين على تشتيت طاقة أهل البيت وشعورهم بعدم التوفيق والكسل طيلة النهار، ويمكن أن من يقوم بإلقائها في الخارج أن يلقيها ثم يعود لإكمال ارتداء ملابسه ويخرج ويداه فارغتان ومعطرتان ونظيفتان.

اهتمي بتعليق الصور التي تدل على الرزق والوفرة مثل صور قطع المال والأكواب التي تمتلئ بقطع ذهبية وغيرها، ولا تعلقي صوراً لشلالات الماء لأن ذلك يعني الإهدار، وتوقفي تماماً عن وضع أي سجادة على الأرض تحتوي على رسومات لتوابل أو أطعمة وفواكه لأن ذلك يعني نقصان الخير والرزق في بيتك.

اهتمي باعتماد جدول جديد مع بداية العام الجديد لإطعام أسرتك وهو إعداد الطعام في البيت والتوقف تماماً عن شراء الأطعمة والوجبات الجاهزة لأن طهي الطعام في البيت وانتشار رائحته، وكذلك إعداد الخبز في البيت ولو لمرة واحدة أسبوعياً يعني أن يتسع الرزق وينتشر في أنحاء البيت، حيث إن خميرة المعجنات تدل على رمز من رموز الطاقة والحياة واجتمعي مع أفراد عائلتك خلال إعداد بعض الفطائر، وذلك يعني أن تجتمع الأسرة على هدف واحد وهو النجاح والألفة وعممي عليهم اعتماد هذه الخطة وخاصة طهي الطعام في البيت لأن عدم الطبخ في البيت يُعد من أهم أسباب التباعد والتنافر الأسري ولأن عدم طهي الأم للطعام لفترات طويلة بسبب انشغالها يُشعر الأولاد بالفتور والكسل وفقدان الشغف وهدر الطاقة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - من الطبيعي ان تهتم كل أم وتُبدي حرصاً واضحاً على أن يكون العام الجديد هو بداية جديدة في حياة أطفالها وعائلتها وبيتها من حيث تجديد نشاطهم وحيويتهم وشحنهم بالمزيد من الطاقة من أجل إنجاز النجاح والتفوق، ولذلك فالأم وبصفتها المسؤولة الأولى عن أسرتها فهي تسعى وتبحث عن طرق مختلفة من أجل أن يكون بداية العام هو مرحلة جديدة ومميزة في حياتها وحياة أسرتها.مع بداية العام الجديد وأنت تأملين ببداية جديدة ومتجددة يمكن لعلم الطاقة الصيني" الفينج شوي" أن يساعدك بأفكار متميزة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بمدربة الطاقة الحيوية الماستر ألما نورالدين، حيث أشارت إلىومنها ما يخص تصميم غرفته، وكذلك تعزيز ذكائه وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: استغلي بداية العام الجديد لتعليم طفلك التخطيط لبناء أهدافه