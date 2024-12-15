حصاد 2024: فنانون تحدوا أنفسهم وقدموا شخصيات بعيدة عن المألوف في الدراما الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي فاجأوا محبيهم بالشخصيات التي تقمصوها في أعمالهم الدرامية الخليجية التي عُرضت في عام 2024؛ إذ خرجوا من خلالها عن المألوف أو المتعارف عليه في أدواهم التي اعتاد جمهور الدراما على رؤيتهم عليها، ورغم ذلك نالوا استحسان الكثيرين لأدائهم التمثيلي القوي. ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف إلى هؤلاء النجوم والأدوار التي قدموها.

نجوم يغردون خارج السرب

علي كاكولي يتمرد على نفسه في "فعل ماضي"

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خالد أمين يسحب البساط في البيت الملعون

النجم علي كاكولي رفع راية التمرد فيبل وقرر خداع الجميع بشخصية "علي" التي قدمها خلال أحداث العمل، فبعد اعتقاد الجميع بأنه سيلعب دور الشاب الرومانسي نظراً لملامحه الهادئة، والتي تتميز أيضاً بجانب كبير من الوسامة، صدم جمهور المسلسل عقب قراره بنزع القناع من على وجههه لتظهر نواياه الخبيثة التي ظلت دفينة بداخله، بعد أن قرر ابتزاز الفتيات اللواتي وقعن في حبه وغرامه من أجل الحصول على أموال كثيرة منهن، وأمام ذلك بذل الفنانمجهوداً كبيراً حتى يُظهر شخصية "علي" بهذه الصورة، وهذا ما تطرق له وأوضحه في حوار سابق له مع "الخليج 365"، إذ قال: "لم تكن سهلة واحتفظت بداخلي بمجموعة من المشاعر السيئة قبل التصوير وأثناء التصوير، وتخلصت منها على الفور وقت انتهائي من تصوير مشاهدي، وفي الحقيقة حاولت الهروب من الدور بكل ما في وسعي، ولكن إصرار المجموعة عليّ جعلني أكمل هذا الدور".صدمة ثم ثناء على أدائه، هذا كان حال الفنانالذي استطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام أبطال وبطلاتإذ تمرد هو الآخر على نوعية الأدوار التي قدمها في أعماله الدرامية السابقة، وقرر خوض المغامرة، وفي النهاية كسب الرهان، حيث تعرض في البداية لهجوم وكره شديد من قبل جمهور المسلسل وفي نفس الوقت وجد إشادة كبيرة منهم، لقدرته على تقديم الدور الذي أُسند له بكل براعة وهو شخصية "زيد" الذي لم يجد له حبيباً أو دائرة أشخاص مقربة منه سواء في عمله الذي تم فصله منه بسبب سوء سلوكه تجاه زملائه، أو من أسرته حيث دخل معهم في صدام شديد سواء أبناءه ولا سيما الذكور منهم لدرجة قيام أحدهم بمحاولة التعدي عليه، أو من زوجته "رزان" هدى حسين، التي سئمت من استمرار العيش معه بسبب اضطهاده الدائم لها دون أي مبرر، مما دفعها للمخاطرة بحياتها وحياة أبنائها بعد أن قررت مغادرة المنزل برفقته والعيش في منزل آخر مليء بالحكايات الغريبة والمرعبة، مما آثر على حالتهم النفسية والصحية عقب الاستقرار به.

وعن انطباعه للشخصية أو الدور، قال الفنان خالد أمين في حوارٍ سابق له مع "الخليج 365": "فرضت الشخصية علي طابعاً معيناً بالأداء، فهو شخص يتميز في المسألة التي تتعلق بالصراخ، وهذا الأمر اتضح في حلقات العمل الأولى، لأنه يعرف جيداً أنه ليس على حق، ولكن يجد نتيجة جيدة بسبب صراخه في تحقيق غرضه، سواء مع أسرته أو أثناء تواجده في دوام عمله"، مكملاً: "شخص سيّء وميَّال لنزعة الشر، دائماً يشك في الكل القريب والبعيد، لذلك لم يستمر في عمله ودوامه".

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صمود المؤمن وشهادة فنية جديدة "في مثل هذا اليوم"

أما الفنانةفكشفت عن وجه فني آخر لها خلالالذي كتب لها شهادة فنية جديدة، خاصةً بعد أن أقنعت الجمهور والنقاد بأنها تمتلك أدوات تمثيلية تمكنها من لعب أي دور يُسند لها، وأكدت على ذلك من خلال شخصية "لولوة " التي قدمت نموذجاً من واقع حياة الكثيرين، وهو النموذج الخاص بالأخت أو الشقيقة التي دائماً ما تتعامل مع أشقائها بكل غرور وتعالٍ، ما يؤدي إلى افتعال الكثير من المشكلات، وهذا الدور قدمته بكل احترافية وإتقان جعلها مكروهة من الجميع بمن فيهم والدتها "هدى" الفنانة هبة الدري، وامتد هذا الكره أيضاً لزوجها بسبب طريقتها في التعامل التي تستفزه دائماً.

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صورة حقيقية

إلهام الفضالة وتناقضات النفس البشرية في "بعد غيابك عني"

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روان مهدي وكيفية التجرد من المشاعر في "صدف"

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أما النجمةفقررت أن تنقل صورة من أرض الواقع بدور استثنائي لم يعتد جمهورها على رؤيتها به في أعمالها؛ إذ قدمت شخصية "شاهه" خلال أحداثوالتي نقلت صورة لمرض ثنائي القطب أو ما يُعرف بالاكتئاب الهوسي، الذي لمس الكثيرين ولا سيما ممن عانوا من هذا المرض الذي كان له تأثير سلبي كبير على حياتهم العملية. وقالتعن هذا الدور في تصريحات صحفية، إن هذا الدور سبب لها إرهاقاً كبيراً بسبب طبيعة الشخصية المريضة باضطراب ثنائي القطب."الفرح" و "الحزن" كلاهما يواجهان نفس الشعور لدى الشخص المصاب بمرض "الأليكسيثيميا"، وهو التجرد من أي مشاعر أو العجز عن التعبير عن العواطف، هذه النقطة برعت فيها الفنانةبشخصية "صدف" التي قدمتها في المسلسل الذي يحمل نفس اسم شخصيتها التي تقبلت خبر انتحار شقيقتها "أسرار" دون أي رد فعل يدل على حزنها وذلك بسبب هذا المرض؛ لتنال إشادة كبيرة سواء من النقاد أو من قبل جمهور المسلسل.

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