خاص لـ الخليج 365 فوز العبدالله: فيلم ليل نهار قدم الكوميديا برسالة جميلة واستضافتنا لكأس العالم بعض من إنجازاتنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - امتدحت الفنانة فوز العبدالله الفيلم السعودي السينمائي "ليل نهار"، أثناء حضورها العرض الخاص به، وقالت لـ"الخليج 365": "الفيلم حمل فكرة وإخراجاً وتأليفاً وأداء جميلاً ومختلفاً من دون مجاملة، وبطلة العمل كانت قوية، وكذلك زملاؤها الذين شاركوها بالعمل، والعمل غلب عليه الطابع الكوميدي، وقدم أيضاً رسالة جميلة، وهذا ما كنا نفتقده ببعض الأفلام السينمائية، وإن شاء الله نرى قريباً أفلاماً سينمائية سعودية جميلة بنفس المستوى".

وعن أعمالها الجديدة التي تحضّر لها، قالت فوز العبدالله: "لديّ أعمال جميلة لا أستطيع أن أفصح عنها الآن، ولكن عندما يسمح لنا فسأقوم بالإعلان عنها".

وعند سؤالنا لها عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، قالت فوز: "هذا بعض من إنجازات نراها بمملكتنا والحمدلله، وهذا قليل مما سنراه مستقبلاً؛ فسيكون أكبر وأفضل على جميع الأصعدة".

فيلم "ليل نهار"

آخر عمل عرض للفنانة فوز العبدالله

" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "خطة"، بالموسم الرمضاني 2024، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ منير الزعبي، ومن بطولة كل من الفنان إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، إبراهيم الخير الله، فيّ فؤاد، حكيم جمعة، زياد العمري، وفوز العبدالله.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».