شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر البيض في السعودية.. وتباين «منتجات الألبان والحليب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر طبق البيض في السعودية خلال شهر، بينما تباينت أسعار الحليب ومنتجات الألبان، على أساس شهري في نوفمبر الماضي.

وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر طبق البيض المحلي بنسبة 0.7%، خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا 17.68 ريال. سعر الحليب استقر سعر الحليب الطازج المحلي عند 6 ريالات، بينما انخفض سعر الحليب السائل المعلب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3.68 ريال.

وبلغ سعر الحليب البودرة المعلب في نوفمبر الماضي، 85.85 ريال، مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري.

وسجل سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 48.89 ريال، مرتفعا بنسبة 2.15% على أساس شهري في نوفمبر الماضي. سعر الألبان وارتفع سعر اللبن الطازج المحلي بنسبة 0.1%، مسجلا 8.51 ريال.

واستقر سعر اللبن الزبادي، عند ريالين، بينما انخفض سعر القشطة 0.8% مسجلا 6.44 ريال. منتجات الألبان وسجل سعر الجبن الشيدر 6.87 ريال، مرتفعا 1%، على أساس شهري.

وبلغ سعر الجبن الكاسات المحلي 17.63 ريال، منخفضا 0.6% في نوفمبر الماضي.

وارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.6%، إلى 7.84 ريال.

وسجل سعر الجبن المثلثات 5.09 ريال، منخفضا بنسبة 3.6%، على أساس شهري.