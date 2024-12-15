شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن "ابيدوس" أكبر محطة شمسية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار ـ رحمة رمضانالأحد، 15 ديسمبر 2024 12:00 ص
يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميجا وات الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا والتى يتم تنفيذها مع شركة النويس الامارتية باستثمارات تصل إلى 440 مليون دولار ، والتى تم افتتاحها اليوم رسميا بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و ربطها بالشبكة الكهربائية ، وفيما يلي أهم المعلومات عن المحطة :
1- تتكون محطة ابيدوس من مليون خلية شمسية.
2- تقع على مساحة 10 كيلو متر مربع.
3- تبلغ إجمالى قدرته المحطة 500 ميجاوت وهى ربع قدرة السد العالى و تعتبر الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا.
4- استغرق انشاءها 3 مليون ساعة عمل
5- تبلغ استثماراتها 440 مليون دولار.
6- توفر 5000 فرصة عمل و1200 فرصة عمل غير مباشرة.
7- توفر الطاقة الكهربائية ل582 الف منزل.
8-تخفض انبعاثات 782 الف طن ثانى أكسيد الكربون.
9- أعلنت شركة النويس الامارتية عن بدء الأعمال الإنشائية لمحطة ابيدوس 2 بقدرة ألف ميجاوات.
10- تعتبر محطة ابيدوس الشمسية جزء من خطة الدولة لتأمين صيف 2025 لعدم الاضطرار لتخفيف الاحمال مرة أخرى.
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