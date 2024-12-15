شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن "ابيدوس" أكبر محطة شمسية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميجا وات الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا والتى يتم تنفيذها مع شركة النويس الامارتية باستثمارات تصل إلى 440 مليون دولار ، والتى تم افتتاحها اليوم رسميا بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و ربطها بالشبكة الكهربائية ، وفيما يلي أهم المعلومات عن المحطة :

1- تتكون محطة ابيدوس من مليون خلية شمسية.

2- تقع على مساحة 10 كيلو متر مربع.

3- تبلغ إجمالى قدرته المحطة 500 ميجاوت وهى ربع قدرة السد العالى و تعتبر الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا.

4- استغرق انشاءها 3 مليون ساعة عمل

5- تبلغ استثماراتها 440 مليون دولار.

6- توفر 5000 فرصة عمل و1200 فرصة عمل غير مباشرة.

7- توفر الطاقة الكهربائية ل582 الف منزل.

8-تخفض انبعاثات 782 الف طن ثانى أكسيد الكربون.

9- أعلنت شركة النويس الامارتية عن بدء الأعمال الإنشائية لمحطة ابيدوس 2 بقدرة ألف ميجاوات.

10- تعتبر محطة ابيدوس الشمسية جزء من خطة الدولة لتأمين صيف 2025 لعدم الاضطرار لتخفيف الاحمال مرة أخرى.