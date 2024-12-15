الاقتصاد

10 معلومات مهمة عن "ابيدوس" أكبر محطة شمسية بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار ـ رحمة رمضان

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:00 ص

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميجا وات الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا والتى يتم تنفيذها مع شركة النويس الامارتية باستثمارات تصل إلى 440 مليون دولار ، والتى تم افتتاحها اليوم رسميا بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و ربطها بالشبكة الكهربائية ، وفيما يلي أهم المعلومات عن المحطة :

1- تتكون محطة ابيدوس من مليون خلية شمسية.

2- تقع على مساحة 10 كيلو متر مربع.

3- تبلغ إجمالى قدرته المحطة 500 ميجاوت  وهى ربع قدرة السد العالى و تعتبر الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا.

4- استغرق انشاءها 3 مليون ساعة عمل

5- تبلغ استثماراتها 440 مليون دولار.

6- توفر 5000 فرصة عمل و1200 فرصة عمل غير مباشرة.

7- توفر الطاقة الكهربائية ل582 الف  منزل.

8-تخفض انبعاثات 782 الف طن ثانى أكسيد الكربون.

9- أعلنت شركة النويس الامارتية عن بدء الأعمال الإنشائية لمحطة ابيدوس 2 بقدرة ألف ميجاوات.

10- تعتبر محطة ابيدوس الشمسية جزء من خطة الدولة لتأمين صيف 2025 لعدم الاضطرار لتخفيف الاحمال مرة أخرى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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