شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ماكينات جنى الأقطان قصيرة التيلة والبدء خلال أيام شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

وصلت ماكينات جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ، وجاري نقلها ‬ إلي الزراعات شرق العوينات حيث سيتم خلال أيام عملية جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، ولا سيما مع وصول ماكينة الجنى الجديدة من الصين إلي مصر، علاوة على قطع غيار لماكينتين تعملان في شرق العوينات.

وبحسب المصادر ستعمل ماكينات الجنى فى انجاز المساحة فى غضون 45 يوما، أو شهرين تحت إشراف خبير زراعة الأقطان الدكتور سعيد عبد التواب ، وحسب قدرة الماكينات ونقل الاقطان ليتم حلجها وهو ما يساهم فى توفير نحو مليار دولار سنويا واردات أقطان قصيرة ومنتجاتها شريطة التوسع في زراعاته مستقبلا .

وأوضحت أن إنتاجية الفدان خلال الموسم الجارى، ستتراوح من 8 ل 10 قنطار بإجمالى يصل متوسطة لنحو 18 ألف قنطار لكل المساحة البالغة نحو 2000 فدان بقيمة 180 مليون جنيه حسب تقديرات سعر القطن حاليا بواقع 10 آلاف للقنطار، وهى تمثل قيمة كبيرة لتوفير الأقطان لمصانع الغزل والنسيج المصرية، والتى تشهد عملية تطوير واسعة خاصة مصنعى غزل 1 وغزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

‏وتستهدف الحكومة زراعية نحو 150 ألف فدان من الأقطان القصيرة التيلة خلال 3 سنوات بحيث يبدأ الموسم القادم بزراعة 50 ألف فدان ثم الموسم الذى يليه 100 ألف فدان، ‏ثم زراعة 150 ألف فدان فى الموسم الثالث ،سواء فى منطقة شرق العوينات او توشكى وفى بعض المناطق الأخرى المعزولة، ‏بما يضمن عدم اختلاط الأقطان القصيرة بالأقطان الطويلة والمتوسطة فى وجه بحرى وقبلى.

‏يشار أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أشار أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في التوسع في زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص.