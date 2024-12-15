شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: التوسع فى فتح أسواق والمساندة التصديرية وراء زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

اكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ،ان الصادات المصرية حققت قفزة وطفرة غير مسبوقة واصبحت المنتجات المصرية تغزو معظم الأسواق العالمية والعربية وخاصة السلع والمنتجات الزراعية .

وارجع الشافعى زيادة الصادرات المصرية إلى قدرة الحكومة المصرية فى معرفه الاشتراطات المطلوبة وتطبيقها وتلافى سلبيات الماضى وان تكون مطابقة للمعايير والاشتراطات المطلوبة . بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجيه لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع جودة المنتج المصرى والتوسع فى فتح أسواق جديدة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية ،بالإضافة إلى الإتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبى، وهو سوق كبير ، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقين كبار جدا، فضلا عن باقية الدول العربية، وكذلك السوق الأمريكية.

وتابع الخبير الاقتصادى أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين .

وحققت الصادرات المصرية معدل نمو بلغ 10% خلال 8 شهور من العام الحالي لتصل إلى 27.21 مليار دولار مقارنة ب 24.67 مليارد دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 لتصل إلى 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.



