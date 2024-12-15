مقتل 39 مدنيًا في هجوم مزدوج غرب النيجر

ذكرت نشرة العمليّات العسكريّة عبر وزارة الدّفاع في ​النيجر​، أنّ "مأساتَين فظيعتَين وقعتا في منطقتَي ليبيري وكوكورو" غرب البلاد، لافتةً إلى أنّ "مجرمين حوصِروا بسبب العمليّات المتواصلة لقوّات الدّفاع والأمن، هاجموا بجُبن مدنيّين عزّل".

وأشار الجيش إلى "مقتل 39 شخصًا، 18 في كوكورو، و21 في ليبيري"، مبديًا أسفه لأنّ ثمّة "الكثير من النّساء والأطفال" بين ضحايا "هذه الأعمال الهمجيّة".

وأكّدت السّلطات المحليّة "التزامها اتخاذ كلّ التّدابير اللّازمة لتعقّب مرتكبي هذه الجرائم وتحييدهم"، معلنةً "اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن في هذه المناطق".

ولم يُحدّد تاريخ الهجوم المزدوج، لكنّ نشرة العمليّات تغطي الفترة من 12 إلى 14 كانون الأوّل الحالي.