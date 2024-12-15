استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منزلين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف منزلين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، ونسف للمنازل وتدمير للبنية التحتية، ومحاصرة مراكز الإيواء في بيت حانون بالدبابات.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاًء واسعة من مدن نابلس، رام الله، الخليل وبيت لحم،واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتقلت عددًا منهم.

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